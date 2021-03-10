Ворог активізувався: 21 обстріл за добу

Протягом минулої доби, 9 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню.

В районі населених пунктів КРАСНОГОРІВКА, ПІСКИ, НОВОЗВАНІВКА, ЗОЛОТЕ-4 та ОПИТНЕ війська окупанта обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 мм та 82 мм калібрів, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті АВДІЇВКИ, селищ ЛЕБЕДИНСЬКЕ та ПІВДЕННЕ противник здійснив прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік селища ТРОЇЦЬКЕ, населених пунктів ПИЩЕВИК та ЗАЛІЗНЕ російські загарбники відкривали вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А також було помічено облаштування противником інженерних позицій в напрямку селища ТРОЇЦЬКЕ.

На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед наших військових немає.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Протягом минулої доби, метою дій противника було провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь для супроводження російських інформаційних наративів щодо підготовки українських військових до силового сценарію вирішення конфлікту на Донбасі.

Українська сторона СЦКК зафіксувала випадки використання з боку окупантів гарантій безпеки, наданих нашим підрозділам для проведення ремонтних робіт на об'єктах інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, з метою здійснення обстрілів з районів, де, згідно з гарантіями, мав дотримуватися режим тиші.

Усі порушення з боку російсько-окупаційних військ свідчать про небажання Російської Федерації та її найманців виконувати досягнуті домовленості та подальшу ескалацію обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Станом на 7 годину ранку, 10 березня, обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил й надалі контрольована українськими воїнами.