За добу дев’ять ворожих обстрілів

Протягом минулої доби, 8 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, поблизу населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», загарбники за допомогою ручного протитанкового гранатомета здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї та селища ПІСКИ окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поруч населеного пункту ОПИТНЕ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та автоматичного станкового гранатомета, а у передмісті ЗОЛОТЕ-4 – ще й зі стрілецької зброї.

До того ж, в районі селища ЛЕБЕДИНСЬКЕ противник обстрілював наші позиції зі станкового протитанкового гранатомета.

На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують систематично ігнорувати підписані 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

Метою провокацій було створення напруженості вздовж лінії розмежування, здійснення вогневих провокацій та підтримання російської пропаганди щодо системних порушень режиму припинення вогню з української сторони. Традиційно окупантами продукувались фейки щодо обстрілів з боку Збройними силами України населених пунктів. У свою чергу, наші воїни неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань.

Від початку поточної доби, 9 березня, було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу населеного пункту КРАСНОГОРІВКА противник використав міномет 82-го калібру, а неподалік ПІСКІВ збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

На провокаційні дії противника наші воїни реагували вогнем у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.Протягом минулої доби, 8 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, поблизу населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», загарбники за допомогою ручного протитанкового гранатомета здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї та селища ПІСКИ окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поруч населеного пункту ОПИТНЕ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та автоматичного станкового гранатомета, а у передмісті ЗОЛОТЕ-4 – ще й зі стрілецької зброї.

До того ж, в районі селища ЛЕБЕДИНСЬКЕ противник обстрілював наші позиції зі станкового протитанкового гранатомета.

На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують систематично ігнорувати підписані 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

Метою провокацій було створення напруженості вздовж лінії розмежування, здійснення вогневих провокацій та підтримання російської пропаганди щодо системних порушень режиму припинення вогню з української сторони. Традиційно окупантами продукувались фейки щодо обстрілів з боку Збройними силами України населених пунктів. У свою чергу, наші воїни неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань.

Від початку поточної доби, 9 березня, було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу населеного пункту КРАСНОГОРІВКА противник використав міномет 82-го калібру, а неподалік ПІСКІВ збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

На провокаційні дії противника наші воїни реагували вогнем у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.