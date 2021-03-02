Дом престарелых в Днепре

Рано или поздно, но наступает пора, когда человек не может самостоятельно обеспечивать свои жизненные нужды ввиду ухудшения состояния здоровья. Как правило, это наступает в преклонном возрасте. Иногда заботу на себя берут дети и внуки, но из-за отсутствия навыков, опыта, медицинского образования, знаний возрастной психологии уход оборачивается стрессом для обеих сторон. Вот почему стоит обращаться в дом престарелых, где работают профессионалы учитывающие, в том числе, и возрастную психологию личности.

Полноценный уход за пожилыми, инвалидами в Днепре

Иногда родственники приходят ради интереса, чтобы посмотреть, как устроен быт постояльцев (и инвалидов), каковы услуги предлагает заведение, оценить проживание, сравнить условия частного пансионата и государственного. Солидный частный дом для пожилых людей открыт для всех желающих, в том числе для потенциальных клиентов, стремящихся увидеть всё своими глазами. Условия проживания в доме престарелых следующие:

Есть собственная прачечная, соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, проводится регулярная уборка каждой комнаты и мест общего пользования.

Налажена работа климатической техники, предоставляются постельные принадлежности.

Продуманная программа пребывания, если возможность заниматься любимым делом, хобби, найти друзей, единомышленников, что благоприятно скажется на психологическом и физическом состоянии пожилого человека.

Имеется большая территория для прогулок, предусмотрено индивидуальное и групповое размещение.

Есть и кнопка вызова персонала, если вдруг человек почувствовал себя плохо.

Современное оборудование, комплексный поход к делу

Оборудование современное, надежное. В частности, используются немецкие многофункциональные кровати, оборудованные всем необходимым. Предусмотрены и спутниковое телевидение, интернет в каждой комнате. Известный многим частный дом престарелых «Гармония» - это комплексный подход к делу, учитывая физическое, психологическое состояние человека, пол и возраст.

Процесс старения сопровождается психологическим дискомфортом: у человека появляются тревожность, депрессия, ложное ощущение ненужности. Вот почему важно работать с физической сферой и психологической, чтобы каждый пациент почувствовал себя нужным.

Обеспечен поистине домашний уют, организовано полноценное времяпрепровождение, насыщенная жизнь. Именно в этом заключается главное преимущество дома престарелых «Гармония». Если есть желание, то можно забрать человека, например, на праздники или на выходные.

Для поступления требуется сбор документов, но он небольшой. К тому же, специалисты помогут в их сборе, официальном оформлении.

Другие преимущества

Есть возможность разместить людей, которым необходим хоспис. Нередко дают о себе знать онкологические заболевания, сахарный диабет. Кому-то очень важно восстановиться перенесённого инфаркта или инсульта. Всё это вносит свои коррективы как в режим дня, так и в меню.

В отдельном разделе стоит ознакомиться с ценами, запросить дополнительную информацию или уточнить детали пребывания. Разработаны программы реабилитации пожилых людей после травм, обеспечен и уход для больных с деменцией. К тому же, организована транспортировка больных, есть возможность разместить и инвалидов, людей с ограниченными возможностями.