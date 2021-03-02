Дом престарелых в Днепре
Наступает пора, когда человек не может самостоятельно обеспечивать свои жизненные нужды.
Рано или поздно, но наступает пора, когда человек не может самостоятельно обеспечивать свои жизненные нужды ввиду ухудшения состояния здоровья. Как правило, это наступает в преклонном возрасте. Иногда заботу на себя берут дети и внуки, но из-за отсутствия навыков, опыта, медицинского образования, знаний возрастной психологии уход оборачивается стрессом для обеих сторон. Вот почему стоит обращаться в дом престарелых, где работают профессионалы учитывающие, в том числе, и возрастную психологию личности.
Полноценный уход за пожилыми, инвалидами в Днепре
Иногда родственники приходят ради интереса, чтобы посмотреть, как устроен быт постояльцев (и инвалидов), каковы услуги предлагает заведение, оценить проживание, сравнить условия частного пансионата и государственного. Солидный частный дом для пожилых людей открыт для всех желающих, в том числе для потенциальных клиентов, стремящихся увидеть всё своими глазами. Условия проживания в доме престарелых следующие:
Есть собственная прачечная, соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, проводится регулярная уборка каждой комнаты и мест общего пользования.
Налажена работа климатической техники, предоставляются постельные принадлежности.
Продуманная программа пребывания, если возможность заниматься любимым делом, хобби, найти друзей, единомышленников, что благоприятно скажется на психологическом и физическом состоянии пожилого человека.
Имеется большая территория для прогулок, предусмотрено индивидуальное и групповое размещение.
Есть и кнопка вызова персонала, если вдруг человек почувствовал себя плохо.
Современное оборудование, комплексный поход к делу
Оборудование современное, надежное. В частности, используются немецкие многофункциональные кровати, оборудованные всем необходимым. Предусмотрены и спутниковое телевидение, интернет в каждой комнате. Известный многим частный дом престарелых «Гармония» - это комплексный подход к делу, учитывая физическое, психологическое состояние человека, пол и возраст.
Процесс старения сопровождается психологическим дискомфортом: у человека появляются тревожность, депрессия, ложное ощущение ненужности. Вот почему важно работать с физической сферой и психологической, чтобы каждый пациент почувствовал себя нужным.
Обеспечен поистине домашний уют, организовано полноценное времяпрепровождение, насыщенная жизнь. Именно в этом заключается главное преимущество дома престарелых «Гармония». Если есть желание, то можно забрать человека, например, на праздники или на выходные.
Для поступления требуется сбор документов, но он небольшой. К тому же, специалисты помогут в их сборе, официальном оформлении.
Другие преимущества
Есть возможность разместить людей, которым необходим хоспис. Нередко дают о себе знать онкологические заболевания, сахарный диабет. Кому-то очень важно восстановиться перенесённого инфаркта или инсульта. Всё это вносит свои коррективы как в режим дня, так и в меню.
В отдельном разделе стоит ознакомиться с ценами, запросить дополнительную информацию или уточнить детали пребывания. Разработаны программы реабилитации пожилых людей после травм, обеспечен и уход для больных с деменцией. К тому же, организована транспортировка больных, есть возможность разместить и инвалидов, людей с ограниченными возможностями.