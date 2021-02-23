З 1 березня перерахують пенсії. Не всім

Уряд України схвалив постанову "Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році", згідно з яким індексація пенсій буде проведена з 1 березня, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

"Затверджено показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу кожного пенсіонера на рівні 11%, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення (5%+17%)/2)", - повідомляє прес-служба міністерства в понеділок увечері.

У результаті реалізації постанови очікується, що пенсії підвищаться у 8 млн осіб.

"Розмір пенсії підвищиться в середньому на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 грн", - додали в Мінсоцполітики.

Підвищується також мінімальна пенсійна виплата до рівня 2 200 грн особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків).