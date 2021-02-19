За останню добу в Україні 6 531 нових випадків захворювання на COVID-19

6 531 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 418 дітей та 285 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 2 304 особи; летальних випадків – 120; одужало – 5 857 осіб; здійснено тестувань за добу – 61 215 (зокрема методом ПЛР – 26 095, методом ІФА –15 567, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 553).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 293 672 особи; одужало – 1 139 977 осіб; летальних випадків – 24 972; проведено ПЛР-тестувань – 6 651 624 .

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована

В Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та

Львівській (422) областях.