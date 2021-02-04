Внаслідок пожежі в Запорізькій лікарні постраждало понад десять осіб

Внаслідок пожежі в Запорізькій лікарні постраждало понад десять осіб

3 лютого о 23:25 у Запорізькій обласній інфекційній лікарні виникла пожежа.

Джерело: Відомості

Внаслідок трагедії загинуло четверо людей — лікарка та три пацієнти реанімаційного відділення. Непоправна втрата. Глибокі співчуття рідним і близьким.

Ще вісім людей зазнали тяжких ушкоджень — зараз лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності.

За попередньою інформацією керівництва екстреної медичної допомоги, вибух був локальним. Загоряння виникло у реанімації. Далі пожежа розповсюдилася будівлею, - повідомив на сторінці у Фейсбук міністр МОЗ Максим Степанов.

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