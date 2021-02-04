Внаслідок пожежі в Запорізькій лікарні постраждало понад десять осіб

Внаслідок трагедії загинуло четверо людей — лікарка та три пацієнти реанімаційного відділення. Непоправна втрата. Глибокі співчуття рідним і близьким.

Ще вісім людей зазнали тяжких ушкоджень — зараз лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності.

За попередньою інформацією керівництва екстреної медичної допомоги, вибух був локальним. Загоряння виникло у реанімації. Далі пожежа розповсюдилася будівлею, - повідомив на сторінці у Фейсбук міністр МОЗ Максим Степанов.