15 бойовикам, викритим контррозвідкою України, оголошено підозру

У січні 2021 року було заочно повідомлено про підозру 15 ватажкам та бойовикам незаконних збройних формувань, яких викрила контррозвідка Служби безпеки України. Це особи, причетні до бойових дій проти сил АТО та ООС. Десятьох фігурантів оголошено у розшук.

Серед інших, у межах спеціального досудового розслідування триває документування протиправної діяльності оголошеного у розшук командира угруповання бойовиків. У 2014 році зловмисник брав активну участь в організації захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області.

Також встановлено, що фігурант створив та очолив так званий «15-й батальйон територіальної оборони «Брянка СССР», який у період з 2014 до 2015 років чинив збройний супротив українським військовим підрозділам.

За матеріалами контррозвідки СБУ оголошено у розшук громадянина РФ, засновника так званої «Інтернаціональної бригади «Пятнашка»», яка брала безпосередню участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Також зловмисник причетний до захоплення українських військових та залякування мирного населення.

Слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство щодо так званого «заступника міністра МВС ЛНР», причетного до посягання на територіальну цілісність нашої держави.

За даними слідства, він, зокрема, забезпечує організаційне сприяння діяльності незаконних збройних формувань на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини. Фігуранта оголошено у розшук.

На Донеччині контррозвідка СБУ викрила керівника так званої «Служби прикордонної охорони МДБ ДНР», який з 2015 року забезпечує «прикордонний контроль» на захоплених ділянках держкордону України.

Служба безпеки України продовжує заходи із викриття і документування протиправної діяльності учасників незаконних збройних формувань для їх притягнення до кримінальної відповідальності.