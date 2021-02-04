На молдовську та португальську авіакомпанії накладено санкції через польоти в Росію

За ініціативи Служби безпеки України до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA застосовано санкції за здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.

На підставі виявлених порушень Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати до зазначених компаній такі санкції як: зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів.

Санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова.