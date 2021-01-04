За минулу добу провели лише трохи більше 13 тисяч тестувань на коронавірус

За минулу добу провели лише трохи більше 13 тисяч тестувань на коронавірус

Зафіксовано понад чотири тисячі хворих на коронавірус.

Джерело: Відомості

4 158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 526 осіб; летальних випадків – 73; одужало – 4 693 особи; здійснено тестувань за добу – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 078 251 особа; одужало – 733 558 осіб; летальних випадків – 18 927; проведено ПЛР-тестувань – 5 621 024.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), м. Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.

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