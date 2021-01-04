За минулу добу провели лише трохи більше 13 тисяч тестувань на коронавірус

4 158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 526 осіб; летальних випадків – 73; одужало – 4 693 особи; здійснено тестувань за добу – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 078 251 особа; одужало – 733 558 осіб; летальних випадків – 18 927; проведено ПЛР-тестувань – 5 621 024.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), м. Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.