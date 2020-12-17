У Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Про це повідомив його друг Павло Фукс у Telegram.

"Сьогодні вночі зупинилося величезне добре серце мого найкращого друга Геннадія Кернеса", - написав він.

За словами Фукса, наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму.

Також смерть Кернеса підтвердив його пасинок Родіон Гайсинський в Instagram.

Нагадаємо, Геннадія Кернеса 10 вересня госпіталізували до 17-ї міської лікарні. Проте в ніч на 17 вересня Кернеса транспортували спеціалізованим літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на Covid-19. 5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня й особисто проведе сесію нової міськради. Однак 11 грудня у Геннадія Кернеса відмовили нирки. Він перебував на гемодіалізі.