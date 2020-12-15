За минулу добу 8 416 нових випадків захворювання на COVID-19

8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 479 осіб; летальних випадків – 233; одужало – 16 150 осіб; здійснено тестувань за добу – 55 856 (зокрема методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 909 082 особи; одужало – 522 868 осіб; летальних випадків – 15 480; проведено ПЛР-тестувань – 5 084 649.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.