У Кернеса відмовили нирки

У міського голови Харкова Геннадія Кернеса погіршилося самопочуття, у нього відмовили нирки. Про це заявив речник Харківської міської ради Юрій Сидоренко, повідомляє "Суспільне".

Кернес перебуває на гемодіалізі.

"На сьогодні у нього дві нирки не працюють. Я не знаю, чи сьогодні, чи вчора (відмовила друга нирка, - ред.). Він на гемодіалізі. Прогнозів у лікарні не дають жодних з приводу роботи нирок", — сказав Сидоренко.

Син Кернеса Кирило сказав, що у нього не має такої інформації. Це він сказав, коментуючи публікації в ЗМІ з посиланням на бізнесмена Павла Фукса.

"Напевно, Павло Фукс володіє якоюсь інформацією, оскільки він це каже. У мене такої інформації немає", - сказав син Кернеса.

Також Кирило зазначив, що спілкувався з батьком тиждень тому, тоді лікарі говорили, що з Геннадієм Кернесом все буде добре.