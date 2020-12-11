Венеціанська комісія: Конституційний Суд України потребує реформи

Орган конституційних експертів Ради Європи, Венеціанська комісія , опублікував 10 грудня свій другий терміновий висновок щодо конституційної ситуації в Україні.

Обидва термінові висновки відповідають запиту Президента Зеленського від 25 листопада 2020 року . Перший терміновий висновок , опублікований 9 грудня, зосереджувався на наслідках Рішення щодо антикорупційного законодавства та пропонував рішення Верховній Раді щодо тлумачення цього Рішення. Другий терміновий висновок досліджує, як Конституційний Суд може бути реформований у відповідності з Конституцією України та надійними принципами конституціоналізму.

Парламент повинен розглянути можливість більш чіткого висловлення свого передбачуваного наміру обмежити обсяг рішень Конституційного Суду конкретними питаннями, порушеними перед ним сторонами. Суд повинен бути зобов'язаний надати конкретні причини для кожного правового положення, яке він визнає неконституційним. Дисциплінарна процедура повинна бути врегульована в Законі про Конституційний Суд, а детальніші відомості викладено в Регламенті. Можливість повторного відкриття справ Конституційного Суду повинна бути встановлена ​​лише тоді, коли буде встановлена ​​кримінальна відповідальність суддів щодо цього рішення (наприклад, отримання хабаря). Слід надати більш детальне визначення поняття "конфлікт інтересів", наприклад, виділивши фінансовий конфлікт інтересів, зокрема, коли це є результатом протоколів, створених НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції) або відкриття розслідувань НАБУ (Національна Бюро корупції України). Рішення щодо (само) відводу та їх аргументація повинні бути чітко викладені в основному рішенні, прийнятому Судом, або в окремому публічному процесуальному рішенні чи ухвалі. Вимоги до кворуму слід зменшити у тих випадках, коли кворум втрачено через відвід суддів. Парламент повинен розглянути питання щодо прийняття законодавства, що деталізує наслідки для суддів Конституційного Суду, якщо вони не дотримуються законодавчих положень щодо відставки, включаючи публічне дисциплінарне провадження та рішення проти суддів Суду. Слід створити орган для перевірки кандидатів на посаду судді Конституційного Суду, до якого могли б входити міжнародні експерти з прав людини та участь громадянського суспільства для забезпечення моральних та професійних якостей кандидатів. Коли сенат (група суддів Конституційного Суду) приходить до висновку, що законодавче положення є неконституційним і його слід скасувати, він повинен звернутися за підтвердженням до Великої Палати на запит Президента України або Парламенту. Як правило, розгляд справи Великої палати повинен проводитися на відкритих слуханнях.

Венеціанська комісія рекомендує заповнювати поточні вакансії в Конституційному суді парламентом та з’їздом суддів лише після вдосконалення системи призначень, як зазначено вище (орган перевірки). Тому створення такої системи є терміновим для заповнення цих вакансій.

Для деполітизації складу Конституційного Суду судді з парламентської квоти повинні обиратися кваліфікованою більшістю. Для цього пізніше потрібно буде внести конституційні зміни.

У процесі реформування Конституційного Суду з останнім слід проводити належні консультації з усіх аспектів реформи; він повинен бути доступним для надання своєї експертизи для вдосконалення Закону про Конституційний Суд. У той же час, у світлі конкретної ситуації в Україні, Конституційний Суд повинен проявляти певну стриманість, якщо внесені до нього положення будуть оскаржені перед Судом. Венеціанська комісія може допомогти у цьому питанні.