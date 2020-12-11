Затримано чоловіка, який захопив заручників у відділенні банку

Поліцейські затримали чоловіка, який захопив трьох заручників у відділенні банку Маріуполя.

Зловмисник із ножем та невідомим предметом в руках погрожував підірвати банківське відділення. Нападник взяв у заручники трьох працівниць і вимагав прибуття керівництва поліції. У результаті спецоперації поліцейські обеззброїли та затримали чоловіка. Заручниць звільнено, ніхто не постраждав.