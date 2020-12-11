Затримано банду, яка діяла під «дахом» російських «ворів в законі»

Лідер та учасники організації, діючи під «дахом» російських «ворів в законі», «спеціалізувалися» на вимаганні коштів та викраденні людей, інформує МВС України.

Затримані обґрунтовано підозрюються у скоєнні кількох фактів вимагання коштів та викрадення людей із метою викупу або вчинення певних дій на користь зловмисників чи інших осіб. Суми, які вимагали, коливалися від 20 000 гривень до 800 000 доларів США.

Загалом за результатами проведення трьох етапів поліцейської спецоперації затримано лідера та дев’ять учасників, ще двох - оголошено у розшук.