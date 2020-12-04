Парламент відновив покарання за недостовірне декларування

Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 4460-д про відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб'єктом декларування декларації.

Документ вносить зміни до ст.1726 кодексу України Про адміністративні правопорушення (КпАП), яка уточнює суб'єктів даного правопорушення.

Відповідно до закону, адміністративні стягнення накладатимуться у разі, якщо відомості в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відрізнятимуться від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні від 227 тис.до 1 млн 135 тис. грн).

Крім цього, вводиться кримінальна відповідальність у разі, якщо задекларовані відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні від 1 млн 135 тис. до понад 9 млн грн) у вигляді штрафу від 42 500 до 51 000 грн або громадських робіт від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років за частиною першою цієї статті.

Якщо ж такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 4 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні понад 9 млн грн) передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 51 000 грн до 85 000 грн або громадських робіт від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з частини другої цієї статті.

Кримінальний кодекс також доповнюється статтею, в якій встановлюється кримінальна відповідальність за умисне неподання декларації у вигляді штрафу від 42 500 до 51 000 грн або громадських робіт від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У документі прописано, що кримінальні провадження, передбачені ст.3662 і 3663 КК України, будуть підсудні вищому антикорупційного суду, а досудове розслідування даних кримінальних правопорушень здійснюватимуть детективи Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, що 27 жовтня КСУ визнав неконституційною норму про кримінальну відповідальність за декларування недостовірних відомостей, чим викликав критику з боку як правоохоронних, так і контрольних органів. Згідно з рішенням КСУ, кримінальна відповідальність за декларування недостовірних відомостей є "надмірним покаранням" для людини.