Посадових осіб ДК «Укрспецекспорт» та ДК «Укроборонпром» підозрюють у державній зраді

Службою безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України проводяться слідчі діі у службових приміщеннях ДК «Укрспецекспорт», ДК «Укроборонпром» та одній з іноземних структур.

Процесуальні заходи здійснюються у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України з метою документування фактів можливої причетності службових осіб до проведення діяльності в інтересах однієї з країн Південної Азії на шкоду обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Встановлено, що протиправна діяльність представників вітчизняного спецекспортера пов’язана із штучним залученням посередницької іноземної структури, що призвело до можливої втрати Україною ринків озброєння в окремих країнах азійського регіону, гальмування діючих контрактів ДК «Укрспецекспорт», а також створення перешкод для укладання нових зовнішньоекономічних контрактів. За попередніми оцінками, нанесена шкода державним інтересам складає близько 100 мільйонів доларів США.