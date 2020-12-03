В Україні простежується позитивна динаміка на одужання від коронавірусу

Другий день поспіль маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

В Україні станом на 3 грудня 2020 року зафіксовано 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 739 осіб; летальних випадків – 243; одужало – 15 372 особи; здійснено тестувань за добу – 72 678 (зокрема методом ПЛР – 47 172, методом ІФА – 25 506).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 772 760 осіб; одужало – 384 426 осіб; летальних випадків – 12 960; проведено ПЛР-тестувань – 4 654 206.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.