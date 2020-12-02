Двічі за добу ворог обстріляв українські позиції

Впродовж минулої доби, 1 грудня, збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, інформує штаб ООС.

Так, вогневу активність ворога із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Катеринівка. З автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік Попасної.

Провокативні ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Від початку поточної доби, 2 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Однак українські воїни пильності не втрачають та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.