У Києві розквітнуть 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної Сотні

27 листопада у Києві біля будівлі Міністерства закордонних справ України на Михайлівській площі та на Майдані Незалежності українські дипломати разом із співробітниками Посольства Королівства Нідерланди в Україні висадили понад 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної Сотні.

Нідерланди подарували Києву квітку-символ своєї країни на знак пам'яті подвигу героїв Революції Гідності.

У період цвітіння квітів у квітні 2021 року планується провести низку заходів культурного та економічного-інвестиційного спрямування, зокрема «Фестиваль тюльпанів» та Українсько-Нідерландський бізнес форум.

У заході взяли участь почесний консул України в Амстердамі Еміль де Севрен Жакет, який виступив ініціатором акції, заступник голови Київської державної адміністрації Олександр Харченко, співробітники МЗС України та Посольства Королівства Нідерланди в Україні.

Проєкт реалізується за підтримки Посольства України в Нідерландах, КМДА та головного партнеру заходу – компанії Міжнародні авіалінії України.