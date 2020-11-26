Ворог тричі за добу порушив режим тиші
Противник намагався спровокувати українських воїнів до дій.
Минулої доби, 25 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, що вступили в дію 27 липня 2020 року.
Так, пострілами з гранатометів різних систем противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці у передмісті Авдіївки. Стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет російсько-окупаційні війська застосували неподалік Водяного.
Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.
Про порушення режиму припинення вогню та використання збройними формуваннями Російської Федерації заборонених мін через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
Від початку поточної доби, 26 листопада, порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.