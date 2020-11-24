На Київщині на хабарі затримано голову війського-лікарської комісії військкомату

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону затримано голову військово-лікарської комісії одного з об’єднаних міських військових комісаріатів Київської області під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 1000 доларів США.

Установлено, що голова ВЛК вимагав у громадянина України неправомірну вигоду в розмірі 1000 доларів США за визнання особи непридатною до проходження військової служби.

23.11.2020 вказаний голова комісії одержав зазначену суму неправомірної вигоди, після чого був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України. Затримання відбулось за оперативного супроводження Департаменту військової контррозвідки СБ України.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Національної поліції в Київській області.

На даний час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.