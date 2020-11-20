На Донеччині викрито конвертцентр із обігом у 1,5 мільярда гривень

Оперативники спецслужби встановили, що організувала незаконний бізнес у Словянську група місцевих комерсантів. Вони використовували конверт для здійснення власних експортних операцій, у тому числі незаконних, та надавали «послуги» з мінімізації податків іншим бізнесменам регіону. Ділки протягом 2019-2020 років через підконтрольні підприємства штучно формували фіктивний податковий кредит. Вони підмінювали у фінансових документах номенклатуру товарів та маніпулювали податковою звітністю.

Співробітники СБУ задокументували, що за час дії конверту державний бюджет недоотримав понад 300 мільйонів гривень через несплату податку на додану вартість.

Під час санкціонованих обшуків в офісі конвертцентру правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, майже 60 печаток фіктивних фірм, що підтверджують проведення протиправної оборудки.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

Заходи із викриття оборудки проводились спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.