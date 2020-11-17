На Донеччині виявили схрон із боєприпасами та військовим спорядженням

Учора, патрулюючи місцевість в районі населеного пункту Парасковіївка, що на Донеччині, прикордонники Краматорського загону виявили підозрілий предмет, схожий на короб від кулемета. В ньому знаходилися патрони різних калібрів.

Про знахідку було негайно повідомлено співробітників взаємодіючих правоохоронних органів.

Крім того, в ході подальшого огляду прилеглої місцевості, правоохоронці виявили набої різних калібрів, гранату, магазини до автомата, димову шашку, багнет-ніж та інші елементи військового спорядження.

Наразі небезпечні знахідки передано співробітникам Національної поліції. Тривають заходи із встановлення власників.