На Донеччині виявили схрон із боєприпасами та військовим спорядженням

На Донеччині виявили схрон із боєприпасами та військовим спорядженням

Про знахідку було негайно повідомлено співробітників взаємодіючих правоохоронних органів.

Джерело: Відомості

Учора, патрулюючи місцевість в районі населеного пункту Парасковіївка, що на Донеччині, прикордонники Краматорського загону виявили підозрілий предмет, схожий на короб від кулемета. В ньому знаходилися патрони різних калібрів.

Про знахідку було негайно повідомлено співробітників взаємодіючих правоохоронних органів.

Крім того, в ході подальшого огляду прилеглої місцевості, правоохоронці  виявили набої різних калібрів, гранату, магазини до автомата, димову шашку, багнет-ніж та інші елементи військового спорядження.

Наразі небезпечні знахідки передано співробітникам Національної поліції. Тривають заходи із встановлення власників.

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