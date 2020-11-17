Щоб зупинити контрабандистів, прикордонники застосували зброю

На Буковині прикордонники пострілами зупиняли контрабандистів, які гірськими стежками намагалися переправити тютюнові вироби до Румунії.

На групу пачкарів цієї ночі вдалося вийти прикордонникам мобільного підрозділу за інформацією співробітників внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби. Правопорушники якраз подолали загороджувальний паркан, до кордону їм залишалося менш ніж 80 метрів.

Законні вимоги військовослужбовців контрабандисти проігнорували, навіть після попереджувальних пострілів вгору, натомість покидали свої ноші та вдались до втечі.

Всього вони намагалися переправити до сусідньої країни майже 15 тисяч пачок сигарет.

30 ящиків тютюнових виробів доставлено до відділу прикордонної служби «Фальків», на ділянці якого й були виявлені правопорушники з сигаретами.

Тривають заходи зі встановлення причетних до даного правопорушення осіб. Товар буде передано співробітникам ДФС.