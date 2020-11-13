На хабарі затримано посадовця Міністерства оборони

Співробітники військової контррозвідки СБ України затримали на хабарі начальника одного з відділів Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 400 тисяч гривень з підприємця за внесення змін до деяких технічних умов виготовлення військової продукції. Це «корегування» дозволяло комерсанту фактично гарантувати перемогу в тендерах на поставки такої продукції для Міноборони.

Військовослужбовець також шантажував підприємця, що, у разі зволікання з передачею хабара, він прийме рішення на користь конкурентів.

Правоохоронці затримали посадовця, у межах розпочатого кримінального провадження, у службовому кабінеті під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч гривень.

У ході слідчих дій було виявлено документацію, яка свідчить про наміри внести корупційні зміни до технічних умов, та інші докази, що будуть долучені до матеріалів справи.

Триває досудове слідство за ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Операція проводилась спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві, під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.