Головні заборони "карантину вихідного дня"

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, загальний карантин міститиме обмеження, які досі діяли для регіонів "помаранчевої" зони.

Зокрема:

- закриваються бари, ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування, можлива тільки торгівля на виніс;

- закриваються торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної діяльності;

- закриваються заклади торговельного і побутового обслуговування населення, окрім закладів торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та медичними виробами, ветеринарними препаратами, де для цієї діяльності відведено мінімум 60% площі;

- продовжать свою діяльність заклади, які надають фінансові послуги та послуги з інкасації, поштові сервіси, заклади медичної та ветеринарної практики, автозаправки (окрім зон харчування), СТО;

- закриваються заклади культури, окрім закладів з виробництва аудіо-візуальних творів з обмеженням доступу на місце зйомки;

- зачиняються спортзали і басейни.