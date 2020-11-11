Головні заборони "карантину вихідного дня"
Степанов назвав головні заборони на вихідні дні.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, загальний карантин міститиме обмеження, які досі діяли для регіонів "помаранчевої" зони.
Зокрема:
- закриваються бари, ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування, можлива тільки торгівля на виніс;
- закриваються торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної діяльності;
- закриваються заклади торговельного і побутового обслуговування населення, окрім закладів торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та медичними виробами, ветеринарними препаратами, де для цієї діяльності відведено мінімум 60% площі;
- продовжать свою діяльність заклади, які надають фінансові послуги та послуги з інкасації, поштові сервіси, заклади медичної та ветеринарної практики, автозаправки (окрім зон харчування), СТО;
- закриваються заклади культури, окрім закладів з виробництва аудіо-візуальних творів з обмеженням доступу на місце зйомки;
- зачиняються спортзали і басейни.