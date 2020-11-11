Минулої доби ворог двічі порушив режим припинення вогню, є поранений

Минулої доби, 10 листопада, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Водночас два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано поблизу Водяного. На цій ділянці в обідній час противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а ввечері – застосував міномет калібру 82 міліметри.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 11 листопада, проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили один раз. Неподалік населеного пункту Кам’янка противник застосував стрілецьку зброю та великокаліберний кулемет. На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна відразу доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Про зухвалі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців оперативно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.