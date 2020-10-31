Вдалось заблокувати ще одну фейкову міськраду, цього разу в Запоріжжі

Служба безпеки України викрила у Запоріжжі організоване угруповання на спробі створення фейкової «міської ради» для дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.

За попередньою версією слідства, учасники групи намагалися створити псевдоорган місцевого самоврядування на території обласного центру. Для легітимізації своїх задумів вони обрали так званих «голів» і «депутатів» самопроголошеного утворення.

За вступ до лав фейкового органу фігуранти пропонували гроші і обіцяли оформити «відповідні посвідчення».

Під час обшуків у помешканнях організаторів та активних учасників групи співробітники СБУ виявили документи, печатки, штампи, комп’ютерну техніку та інші предмети із доказами протиправної діяльності.

У межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Заходи із викриття і блокування діяльності організованого угруповання проводились спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.