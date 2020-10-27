Затримано велике злочинне угруповання, куди входили колишні та діючі правоохоронці

Під час спецоперації Служба безпеки України блокувала діяльність міжрегіонального організованого злочинного угруповання, яке незаконно використовувало технічні засоби для негласного отримання інформації та контролю за трафіком з’єднань абонентів мобільного зв’язку. Також задокументовано факт спроби залучення фігурантів до підготовки провокацій напередодні проведення місцевих виборів у Донецькій області.

За попередніми даними досудового розслідування, зловмисники діяли під прикриттям так званої «охоронно-детективної компанії». До складу групи входило майже 100 учасників, у тому числі колишні та діючі правоохоронці, представники кримінального середовища та працівники охоронних фірм. Фігуранти спеціалізувалися на наданні «послуг» щодо незаконного стеження за громадянами, брали участь у рейдерських захопленнях, тероризували підприємців, а також збували зброю, вибухівку і наркотики.

Для проведення протиправної діяльності вони використовували спеціальні технічні засоби для негласного отримання інформації одного з правоохоронних органів.

Під час проведення 45 одночасних обшуків за місцем розташування «охоронно-детективної структури», адресами проживання фігурантів на території столичного регіону, а також у Харкові, Житомирі і Хмельницькому, та місцями дислокації оперативно-технічних підрозділів одного з правоохоронних органів вилучено спецзасоби для негласного отримання інформації, боєприпаси і наркотичні речовини. Виявлено комп’ютерну техніку та інші носії інформації, які підтверджують незаконну діяльність.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чотирьом організаторам і активним учасникам угруповання про підозру за статтями 359, 263 і 361 Кримінального кодексу України і обрання мір запобіжних заходів. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників групи.

Перевіряється інформація щодо нелегального переправлення виявлених засобів ураження з району проведення операції Об'єднаних сил.

Спецоперація проводилась співробітниками Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.