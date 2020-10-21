Ректора київського вишу затримали на хабарі

У Києві Служба безпеки України затримала одного з керівників приватного вишу на отриманні хабарів за вступ до закладу та легалізацію іноземців.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом двох років посадовець систематично вимагав гроші з іноземних студентів за вступ, «такса» починалась з 5 тисяч гривень. Другим видом «заробітку» стало створення каналу в’їзду в Україну під виглядом студентів іноземців з країн міграційного ризику. Така «послуга» коштувала від 20 тисяч гривень. Співробітники СБ України за останній час задокументували кілька фактів отримання посадовцем неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали одного з керівників вишу поблизу місця роботи під час одержання чергового хабара у розмірі 20 тисяч гривень у доларовому еквіваленті.

За результатами проведення слідчих дій, планується повідомити посадовцю про підозри у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.