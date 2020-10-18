Українець намагався переправити закордон комплектуючі для військових літаків

Служба безпеки України попередила незаконне переміщення через митний кордон товарів подвійного призначення, що підлягають обов’язковому експортному контролю.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що мешканець Чернівецької області намагався приховано переправити до однієї з європейських країн 7 годинників, які використовуються у військовій авіації як комплектуючі до літаків. Нелегальний вантаж ділок перевозив у власному мікроавтобусі.

Правоохоронці затримали транспортний засіб з товаром на пункті пропуску «Дяково» у Закарпатській області.

Слідчими органів державної безпеки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Тривають першочергові слідчі дії.

Заходи із блокування протиправної діяльності проводились спільно із Закарпатською митницею Держмитслужби, Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.