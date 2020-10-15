В сентябре украинцы стали активнее искать работу - но вакансий стало меньше

В сентябре нынешнего 2020 года жители Украины активно начали поиски работы, но количество вакансий на рынке труда резко сократилось из-за приниятия карантинных мер. Запросы увеличились в среднем на 60%, если сравнивать показатели за сентябрь и август текущего года. При этом количество вакансий на профильных площадках Украины снизилось примерно на четыре пункта. По статистическим данным, наибольшую активность в плане поиска вакансий проявили жители украинской столицы, а также представители западных регионов, как правило проживающие во Львове и на Волынщине.

Учитывая статистику поисковых интернет запросов, можно выделить основные предпочтения по вакансиям. К самым популярными вариантам относятся такие профессии, как - продавец-консультант и диспетчер на удаленке. Также, в данном списке находятся менеджеры по продажам и мерчендайзеры. Большой спрос был также на вакансии оператором call-центра.

Не смотря на снижение количества вакансий, новые варианты все же появлялись. Больше всего предложений традиционно размещаются в столичном регионе, а также, в Харькове и в Днепропетровской области. А вот наименьшие показатели по обновлению рынка труда приписывают Ужгороду, Чернигову и Сумам, что является в некотором роде закономерностью в связи с неоднозначным уровнем количества трудоспообного населения и депресивности регионов.

Особенно востребованы стали сотрудники сферы торговли, как оптовой, так и розничной. Также повысился спрос у компаний, которые обеспечивают производство. Популярность набрали и представители отельно-ресторанного сегмента, о чем будет рассказано ниже.

Из всех наиболее востребованных вакансий самой большой заработной платой отличается менеджер по продажам. Доход составляет от четырех до ста тысяч гривен, но расценки зависят непосредственно от сферы продаж.

Зарплата продавцов-консультантов в среднем составила от трех до тридцати тысяч гривен в месяц. Продавцы на рынке получают от трех до двадцати двух тысяч гривен за месяц работы.

Востребованы оказались охранники и грузчики. Их заработная плата составила от 3-5 до 17 тысяч гривен.

Уборщицы в месяц получают около трех-двенадцати тысяч гривен.

В отельно-ресторанном сегменте у поваров и официантов предложенные заработные платы оказались примерно на одном уровне. Повара получают от семи до тридцати тысяч гривен в месяц, а зарплата официантов составила от пяти до двадцати пяти тысяч гривен. Однако, обещанная заработная плата баристы - лишь от двух до четырнадцати тысяч гривен в месяц. Также неуклонно растет уровень предложений для работы на удаленке, особенно это актуально для IT-сферы и в компаниях работающих в нише теле-маркеттинга.

Все указанные расценки представлены за сентябрь 2020 года.

Однако, на заработные платы весомо повлиял карантин. Введение противоковидных ограничений усложнило работу линейного персонала в многих отелях и ресторанах, а также других местах общественного пользования. Также, принятые властями меры, направленные на снижение заболеваемости COVID-19, привели к резкому сокращению доходов в этой сфере. Как следствие, произошло снижение уровня заработной платы у всех работников данного сегмента. Это и привело к тому, что вакансии в данной сфере стали появляться все чаще, работодатели срочно начали искать замену потерянному персоналу. Ведь многие работники начали увольняться и заниматься активным поиском работы в другой отрасли, на которую не сильно повлияли карантинные меры.