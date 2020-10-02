Зіпсовані борди та замовні статті. Як у Виноградові «Рідне Закарпаття» воює з Іваном Бушком

Тиждень тому, на ранок 24 вересня, у Виноградові зіпсували передвиборчі білборди кандидата на голову Виноградівської ОТГ, самовисуванця Івана Бушка.

Троє зловмисників, яких зафіксували камери спостереження (відео), проїхались нічним містом, піднялись драбиною до білбордів і розмалювали обличчя кандидата непристойними символами.

За інформацією Голос Карпат, на сьогодні особи «нічних художників» та їхнього водія встановлені. Ними виявились місцеві мешканці, наближені до команди виноградівського народного депутата з «Рідного Закарпаття». Іван Бушко написав заяву до поліції.

Зіпсовані білборди не єдиний метод так званого «чорного піару», який застосовують опоненти Івана Бушка.

Від «художників» роботу перейняли «письменники». Замовні статті щодо Івана Бушка найчастіше з’явились в онлайн-ЗМІ «UA-Репортер», «Закарпатський Інсайдер», «Новини Закарпаття». Через Фейсбук-сторінку «Закарпатського Інсайдера» ця публікація активно рекламується самим же виданням. Згаданий інформаційний ресурс називають афільований лідерів «Рідного Закарпаття».

Хоча саме «Рідне Закарпаття» не висунула свого кандидата на голову ОТГ, але на виборах підтримує чинного міського голову, самовисуванця Степана Бочкая. За останні п’ять років господарювання команди прихильників народного депутата в місті та районі, Виноградів та Виноградівщина не бачили розвитку та залишились далеко позаду від своїх найближчих «сусідів» - Хуста, Берегова, Мукачева.

Джерело: Голос Карпат