Місцеві вибори важливі як ніколи

Якщо хтось думає, що місцеві вибори це не важливо, то він глибоко помиляється. Так важливо ще не було ніколи. Сільські громади завжди чекали, аби на них звернули увагу чиновники з району, області, а область дивилась на Київ з простягнутою рукою. Сьогодні все змінилось.

Питання розподілу коштів, їх накопичення, вирішення побутових, соціальних питань, розвиток інфраструктури лягає на виконавчі органи новостворених громад. От кого люди оберуть депутатами і головою, ті і будуть вирішувати, як жити населеним пунктам далі. Або вони будуть розбудовуватись, або навпаки згортатись чисельно та територіально. Якщо не вливати життя у сільську місцевість, то села будуть зникати, на їх місці залишатимуться тільки порожні, зарослі бур'янами, будинки.

А тепер подумаємо, чому так активно на місцевих виборах активізувалися великий бізнес та чиновники?

Треба розуміти: ці люди завжди тримають ніс по вітру. Якщо бачать можливість заробити, вони в жодному випадку від цього не відмовляться.

Якщо раніше олігархи боролись за виборчі округи під час парламентських виборів, бо основною метою було добратись до ВР, де можна було пролобіювати власні бізнесінтереси, то сьогодні вони (колись люті вороги) об'єднуються в одну команду, аби всім разом повністю взяти під контроль області, великі міста, сільські громади. Під красивими лозунгами «Якщо влада центральна не працює, ми на місці вирішуватимемо свої питання» ховається їхнє величезне бажання, по-перше, не зникнути з великої політики, бо вони вже «старі обличчя», а по-друге, зробити все можливе, аби підпорядкувати собі багаті природні ресурси, у нашому випадку, Волинського краю.

Активність бізнесу та чиновників пов'язана із децентралізацією. Оскільки відтепер у руках громад концентрується значна кількість повноважень, то є велике бажання їх отримати, а відповідно мати можливість розпоряджатися не тільки майном, а й землею, природними та трудовими ресурсами…