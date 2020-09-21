Евростандарты в строительстве недвижимости

Компания застройщик "Воробьёвы горы" продаёт квартиры в своих новых жилых комплексах, которые построены по европейским нормам.

Сайт компании https://www.vorobievy-gory.kharkov.ua/ предлагает всю необходимую информацию для потенциальных клиентов. Пройдя по ссылке можно ознакомиться с планировками предлагаемых квартир.

Преимущества квартир и жилых комплексов, построенных компанией

Предлагаются квартиры со свободными планировками и различных размеров от гостинок до трёх комнатных квартир. Каждый жилой комплекс, построенный компанией, имеет следующие преимущества:

рациональные и комфортабельные планировки;

фасады и подъезды по оригинальному дизайну;

территория у дома со специальным обустройством;

создание удобной инфраструктуры во всем микрорайоне.

Возможности сдачи в аренду купленных квартир с помощью собственной управляющей компании

Компания "Воробьёвы горы" не только строит и продаёт недвижимость. Она также помогает своим клиентам зарабатывать на ней. Для этого три года назад появилась управляющая компания для работы с теми квартирами в жилых комплексах и кварталах, которые клиенты приобретают для последующей сдачи в аренду. Предлагается доход в размере 16% годовых в долларах.

Компания работает с банками для выдачи кредитов

Кроме этого, компания заинтересована в расширении возможностей своих будущих клиентов, поэтому заключила договора с двумя надежными украинскими банками, которые могут предложить для клиентов кредиты с оптимальными условиями. В дальнейшем планируется расширять возможности кредитования.

Предложения по планировкам и евроремонту

Все квартиры в жилых комплексах предлагаются с готовым евроремонтом, который производится на стадии строительства домов. При желании клиенты могут заранее заказать вид ремонта с учётом той планировки квартиры, которую они закажут https://www.vorobievy-gory.kharkov.ua/afrikanskij-stil-idealnyj-vybor-dlya-puteshestvennikov/.

Жилые комплексы компания строит только в районах с уже развитой инфраструктурой. При необходимости дополнительных удобств компания достраивает необходимую инфраструктуру в данном микрорайоне.