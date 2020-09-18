Маніпуляції з населенням – добре опробований сценарій «захоплення» влади в регіоні

Ви ніколи не думали, чому хлопці із бізнесу, подекуди великого, а також їхні помічники так мотаються перед місцевими виборами по селах, куди раніше вони й не думали заїжджати. Тратять (особливо ті, хто знаходиться біля державного корита), наші з вами гроші, а точніше платників податків на зустрічі, концерти, різного роду подарунки, латання дірок на сільських дорогах, виділяють певні суми на завершення будівництво соціальних об'єктів у селах… До речі, все це подається під соусом певної партії, хоча вона й копійки не доклала.

Раніше той клуб нікому не був потрібний, а тепер така активізація навколо нього. Просто є домовленість з головами районів, сільрад про співпрацю під час виборів, а вже потім будуть домовлятись про розподіл ресурсів.

А ви помітили, як усі дружно виїжджають на презентацію зробленого! А ще задіюють кишенькових журналістів, які потім активно розповсюджують інформацію: який же господар їхній місцевий голова і за нього обов'язково треба проголосувати! І жодного слова про те, що це «кампашка депутатів» так свідомо розділила бюджетні кошти з перспективою, що народ купиться і зробить «правильний» вибір. Дехто з організаторів не приховує, що готовий область повністю взяти у своє підпорядкування.

Маніпуляції з населенням – це добре опробований сценарій «захоплення» влади певними особами. І якщо хтось думає , що метою таких політичних ігор є бажання створити рай для життя людей в області, районі, громаді, то це міф, бо головна мета цих добродіїв – максимально взяти під контроль природні ресурси, галузі економіки… Це не мої слова, це переконливий досвід тридцятирічного існування незалежної України.

Людям завжди кидали і кидатимуть кістку у вигляді ремонту клаптика дороги, виділення коштів на придбання якоїсь апаратури для лікарні чи техніки для школи, вікна, дверей для дитсадка і т.д. Все це було і все це буде. Але завжди треба пам'ятати, що якщо такі гроші в регіон надходять, то це чисто бюджетні кошти, це кошти платників податків. Це треба запам'ятати назавжди. І перестати кланятись тим, хто їх виділяє. Дали копійку, а взяли мільйони.

І щоб такого ніколи не повторювалось, сьогодні, в умовах децентралізації, ринку землі, контролю над природними ресурсами… громада повинна стати повноцінним господарем на своїй територіальній одиниці. Навчитися заробляти гроші, організовувати виробництво і правильно розподіляти свій грошовий ресурс. А щоб ніякі хлопці не дурили голову, в жодному випадку їх не можна підпускати до управління громадами.

Час іще є. Думайте, якщо хочете збирати гриби у своїх лісах, ловити рибу та купатися у своїх озерах та ставках, отримувати надходження в місцевий бюджет від видобутку міді, газу, бурштину, піску, землі...

Галина Федоренко

журналіст