Ворог двічі за добу порушував режим тиші

Минулої доби, 13 вересня, 2 порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, неприцільні постріли з підствольних гранатометів в бік наших позицій відмічено поблизу населених пунктів Піски та Авдіївка.

У відповідь на вогневі провокації українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил, внаслідок пострілів, бойових втрат і поранень немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, військовослужбовцями Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС ліквідовано одну пожежу в районі населеного пункту Миколаївка та дві – неподалік Мар’їнки.

Від початку поточної доби, 14 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

