У Києві та Сумах накрили проросійських інтернет-агітаторів
СБУ припинила роботу чергових проросійських інтернет-агітаторів.
Служба безпеки України блокувала у Києві та Сумах діяльність проросійських інтернет-агітаторів, які у соцмережах пропагували ідеї «руського міра» та зміну державного кордону України.
Також у своїх акаунтах зловмисники поширювали заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в південних та східних регіонах країни.
Лінгвістична експертиза засвідчила, що ці опубліковані матеріали містять публічні заклики, направлені на порушення основ національної безпеки.
За обома фактами розпочато кримінальні провадження, тривають слідчі дії.