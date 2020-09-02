У Києві та Сумах накрили проросійських інтернет-агітаторів

У Києві та Сумах накрили проросійських інтернет-агітаторів

СБУ припинила роботу чергових проросійських інтернет-агітаторів.

Джерело: Відомості

Служба безпеки України блокувала у Києві та Сумах діяльність проросійських інтернет-агітаторів, які у соцмережах пропагували ідеї «руського міра» та зміну державного кордону України.

Також у своїх акаунтах зловмисники поширювали заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в південних та східних регіонах країни.

Лінгвістична експертиза засвідчила, що ці опубліковані матеріали містять публічні заклики, направлені на порушення основ національної безпеки.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження, тривають слідчі дії.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...