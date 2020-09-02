У Києві та Сумах накрили проросійських інтернет-агітаторів

Служба безпеки України блокувала у Києві та Сумах діяльність проросійських інтернет-агітаторів, які у соцмережах пропагували ідеї «руського міра» та зміну державного кордону України.

Також у своїх акаунтах зловмисники поширювали заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в південних та східних регіонах країни.

Лінгвістична експертиза засвідчила, що ці опубліковані матеріали містять публічні заклики, направлені на порушення основ національної безпеки.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження, тривають слідчі дії.