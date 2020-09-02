За останню добу 2495 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні протягом доби виявили 2495 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Всього в країні на Covid-19 захворіли 125 798 осіб, 58 817 (+1015) - одужали, 2656 (+51) - померли.

Найбільше хворих за весь період епідемії зафіксовано у Львіській, Чернівецькій, Харкіській та Рівненській областях. Померло загалом по Україні 2656 осіб. Одужало 58817. Залишаються в активній фазі лікування 64325 осіб.