За останню добу ворог тричі порушував режим припинення вогню

Минулої доби, 01 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню. Зокрема, у районі Водяного, зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та АГС-17. Також ворожі провокації мали місце на ділянках фронту в районі населених пунктів Майорськ, де зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомету та Мар’їнки, де відмічено кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї.

В усіх випадках дії ворога були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам. Українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Від початку поточної доби, 02 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу. Однак українські воїни пильності не втрачають та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками.