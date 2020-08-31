Івано-Франківськ відмовляється від дистанційного навчання у школах

В Івано-Франківську школам продовжили канікули до 11 вересня через коронавірус. Про це сьогодні повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook.

"Ми оголошуємо канікули в школах. Ми продовжуємо, з 1 по 11 вересня будуть канікули, а не дистанційне навчання", - заявив Марцінків.

Мер зазначив, що відповідне рішення було прийнято на оперативній нараді. Також він заявив, що школи і дитячі садки готові до 1 вересня.

Нагадаємо, що сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування, до "червоної зони", зокрема, потрапив Івано-Франківськ. У цій зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування навчальних закладів, діяльність підприємств громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.

За даними МОЗ в Івано-Франківській області підтверджено 9 179 випадків Covid-19.

В Україні за останню добу виявили 2 141 новий випадок інфікування коронавірусом. Всього з початку пандемії в Україні Covid-19 захворіли 121 215 осіб, 57 114 - одужали, 2 557 - померли.