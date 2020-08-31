Українські військові беруть участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve XIV

Днями, до навчального центру «Хохенфельс» Сухопутних військ ЗС США, що у Німеччині, прибув особовий склад та техніка підрозділів Збройних Сил України, які братимуть участь у Міжнародних навчаннях Combined Resolve XIV. Так, український взвод позначення дій противника від Міжнародного центру миротворчості та безпеки на БМП-1 діятиме у складі американського батальйону «OPFOR».

— Ми хоч і вперше на такого роду навчаннях, проте завдання для нас не нові, оскільки в Україні займаємося підготовкою підрозділів ЗС України, в ході якої граємо роль сил противника, — зазначив старший лейтенант Іван Юрчак, офіцер штабу батальйону «OPFOR».

В той же час рота 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу виступатиме за протилежну сторону — сили «BLUEFOR». Варто зазначити, що військовослужбовці підрозділу нещодавно повернулися з району проведення ООС, де протягом 9 місяців виконували бойові завдання на донецькому напрямку.

— Механізована рота укомплектована БМП-2, а також має придані зенітне та розвідувальне відділення. Діятимемо у складі танкового батальйону ЗС США з виконанням завдань, які безпосередньо полягатимуть у веденні розвідки та наступальних та оборонних дій тощо, — зазначив командир роти старший лейтенант Вадим Черній.

Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України теж діятиме у складі «BLUEFOR». Нагадаємо, в навчаннях Combined Resolve XIV візьмуть участь близько 3500 військовослужбовців збройних сил країн-членів НАТО та партнерів.