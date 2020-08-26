Президент призначив Григорія Галагана командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Ним став генерал-майор Григорій Галаган, указ про призначення якого № 358/2020 Глава держави підписав 25 серпня.

Іншим указом — № 357/2020 — Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Ігоря Луньова.

Президент звернув увагу на те, що в умовах дії перемир’я, яке нині триває, змінилися завдання Операції об’єднаних сил.

«Буде більше провокацій від проросійських бойовиків, тож і командування, і особовий склад ССО мають більше працювати над їхнім недопущенням і превентивними заходами», — наголосив Глава держави.

«Також необхідне впровадження більш агресивних заходів протидії викликам, які постають, — адекватно реагувати на провокаційні дії з боку противника», — наголосив Верховний Головнокомандувач.

Серед заходів, яких також має вжити новий командувач ССО, Володимир Зеленський назвав продовження розвитку всіх компонентів Сил спеціальних операцій.

Новопризначений командувач ССО запевнив Президента у найголовнішому — якісному виконанні завдань за призначенням у різних умовах, продовженні роботи, спрямованої на розвиток морського та авіаційного компонентів Сил спеціальних операцій.