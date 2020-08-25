З 1 вересня мінімалка в Україні складе 5 тис грн

Верховна Рада збільшила мінімальну заробітну плату в Україні до 5 тисяч гривень – місячну і до 29,2 грн – погодинну. "За" відповідний законопроєкт №3963 проголосували 295 нардепів.

Згідно із законом, з 1 вересня мінімальна зарплата в Україні збільшиться на 5,86% – до 5000 гривень.

Водночас з метою збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та мінімальною зарплатою збільшуються видатки на підвищення розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС. Його розмір становитиме 2225 гривень (підвищення – 5,86%).

Також збільшуються планові податкові надходження – на 541,3 млн грн, у тому числі з податку та збору на доходи фізичних осіб – на 461,3 млн грн і податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 80 млн гривень.

Зазначимо, що станом на зараз мінімальна зарплата в Україні становить: місячна – 4 723 грн та погодинна – 28,31 грн.