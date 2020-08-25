Окупаційні війська використовують режим припинення вогню для нарощування своїх позицій

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України,командування оперативного угруповання російських окупаційних військ використовує запроваджений з 27 липня режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій. Противник відновлює наявні та споруджує нові окопи, бліндажі, ходи сполучень, обладнує додаткові місця для ведення вогню. Крім того, окупанти встановлюють мінно-вибухові загородження та мінують ділянки місцевості вздовж автошляхів з використанням протитанкових мін.

Водночас окупаційні війська продовжують втрачати особовий склад через розширення площ замінованих територій. 21 серпня на встановленій саперами противника протипіхотній міні підірвався військовослужбовець одного із підрозділів 9-го окремого мотострілецького полку окупаційних військ.

Українські захисники продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню і готові миттєво реагувати на будь-які підступні дії ворога на Сході нашої держави.