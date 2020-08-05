Затримано чиновника за вимагання грошей в атовця

На Луганщині Служба безпеки України викрила головного спеціаліста Міністерства у справах ветеранів, який причетний до одержання хабара.

За попередніми даними слідства, посадовець, як представник відомства у медико-соціальній експертній комісії регіону, вимагав гроші від колишнього військовослужбовця Збройних Сил України, який був поранений під час бойових дій. За 4,5 тисячі американських доларів і 250 тисяч гривень фігурант обіцяв призначити воїну групу інвалідності та одноразову грошову компенсацію за поранення.

Гроші потерпілий мав передати через довірену особу чиновника.

Правоохоронці затримали посередника відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у приміщенні медкомісії під час отримання другої частини хабара.

Наразі вирішується питання щодо затримання організатора схеми.

Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Посереднику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів протиправної діяльності фігурантів.

Заходи проводились спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.