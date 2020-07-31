Приватні компанії постачали до Росії не тільки товари української оборонки, а й технології виробництва

Служба безпеки України викрила низку посадовців приватних компаній, які організували механізм незаконного постачання до країни-агресора товарів військового призначення та подвійного використання, що виробляються державними оборонними підприємствами.

Протиправний механізм поставок був викритий та блокований Службою у березні цього року.

Для документування схеми у липні Служба безпеки України провела низку обшуків на деяких оборонних підприємствах у Харківській, Київській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях. Керівництво державних оборонних підприємств під час проведення слідчих дій сприяло у наданні інформації щодо закупівель приватними компаніями товарів військового та подвійного призначення.

Завдяки додатково отриманій інформації оперативники та слідчі СБУ встановили, що приватні підприємці-організатори схеми закуповували продукцію державних оборонних підприємств для подальших незаконних поставок до Росії та інших країн. Придбання військової продукції могло здійснюватися за сприяння працівників державних оборонних підприємств з порушеннями українського законодавства.

Також задокументовано, що до країни-агресора учасники групи передавали деякі технології з виробництва української військової продукції.

За даними слідства, організатор протиправної оборудки - заступник директора одного з потужних російських підприємств, яке забезпечує продукцією військового призначення підрозділи російської армії та підприємства військово-промислового комплексу. Він має стійкі зв’язки з діючими та колишніми співробітниками ФСБ РФ.

Наразі про підозру у вчиненні замаху на контрабанду та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, які вчинені у складі організованої злочинної групи, повідомлено організатору і трьом фігурантам кримінального провадження - посадовцям приватних компаній-постачальників.

Вирішується питання щодо кваліфікації дій інших учасників організованої злочинної групи, в тому числі - за ознаками злочину, передбаченого ст. 333 Кримінального кодексу України.

Документування протиправної діяльності проводилось спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області та у тісній співпраці зі службами безпеки державних оборонних підприємств, які сприяли проведенню слідчих дій.