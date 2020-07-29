В зоні ООС зафіксовано один провокативний обстріл з боку ворога

Більше 100 людей із населених пунктів Донбасу, щоденно звертаються до військових медиків Об'єднаних сил для отримання допомоги від медичного персоналу. Дана допомога в основному необхідна мешканцям, які проживають в населених пунктах поблизу лінії розмежування.

Окрім допомоги цивільному населенню українські захисники виконують і своє основне завдання за призначенням і продовжують надійно утримувати лінію оборони.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на 7 годину ранку залишається повністю контрольованою, за поточну добу обстрілів у районі операції обєднаних сил не зафіксовано.

За минулу добу підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Шуми, постріл був неприцільним і ніс провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Втрат серед українських захисників, внаслідок ворожого пострілу, немає.

Слід вчергове наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню, у разі порушення домовленостей противником та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, не позбавляють українських воїнів відкривати вогонь у відповідь.