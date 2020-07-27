Розпочався режим повного та всеосяжного припинення вогню

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України продовжують виконувати поставлені завдання. У цьому контексті ще раз слід наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють українських воїнів діяти відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та національного законодавства України. При цьому, підрозділи зі складу Об’єднаних сил готові дати належну відсіч ворогові у разі порушення домовленостей.

Варто зазначити, що в ООС працює кол-центр, і будь-хто із військовослужбовців у яких «нібито вилучають штатне озброєння» можуть звертатися за номером телефону, який є у кожній військовій частині.

ЗВЕДЕННЯ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

26 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Протягом доби противник неодноразово здійснював як провокативні, так і прицільні обстріли.

Так, ворожу вогневу активність було зафіксовано біля Водяного, Південного, Широкиного, Пищевика, Пісків, Опитного та Лебединського. На цих ділянках лінії фронту російські окупанти застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП, БПЛА та стрілецьке озброєння.

Неподалік населеного пункту Щастя ворог задіяв снайперську зброю, а поблизу Авдіївки загарбники випустили три реактивних снаряди калібру 122 мм та вели вогонь з 82 мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У п’яти випадках підрозділи Об’єднаних сил зі штатного озброєння відкривали вогонь у відповідь.

За минулу добу, внаслідок обстрілу противника, один український захисник отримав поранення. Його у задовільному стані доставлено до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів.

Крім того, напередодні повного і всеосяжного режиму припинення вогню ворог зробив чергову провокацію неподалік Новомихайлівки та здійснив мінування українських позицій протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів. Такі міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляються виключно в Російській Федерації. ПОМ-2 ставиться дистанційно і має період самоліквідації від 4 до 100 годин.

Підступність провокації полягає у тому, що невдовзі, уже під час дії перемир’я, міна може детонувати і вибух розцінюватиметься, як обстріл зі сторони українських позицій, або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто, в будь-якому випадку, як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Також, збройні формування Російської Федерації продовжували обстрілювати не тільки позиції українських захисників, а й житлові будинки. Так, 26 липня 2020 року із напрямку н.п. Яковлівка у бік н.п. Авдіївка противник застосував міномети калібру 82 мм. Внаслідок обстрілу одна з мін влучила в дах дачного будинку, що призвело до руйнування будівлі та пожежі. Окрім того, на подвір’ї також виявлено дві вирви, ймовірно, від влучання мін калібру 82 мм. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.